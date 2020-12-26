شكرا لقرائتكم خبر عن «المجر» تبدأ حملة تطعيم ضد كورونا بلقاح «فايزر» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رويترز

بدأت المجر السبت، المرحلة الأولى من حملة التطعيم بلقاح «فايزر-بيونتيك» للوقاية من فيروس كورونا المستجد، التي تستهدف العاملين في مجال الرعاية الصحية.

وقال متحدث باسم الحكومة «بدأنا حملة التطعيم بين العاملين في مجال الرعاية الصحية طبقاً لخطة وُضعت في وقت سابق».

وتسلمت المجر، الشحنة الأولى من لقاحات فيروس كورونا السبت، والتي تكفي لتطعيم 4875 شخصاً.

وسجلت المجر 315362 إصابة بفيروس كورونا و8951 حالة وفاة، بينما لا يزال هناك أكثر من ستة آلاف مصاب بالمرض يخضعون للعلاج في المستشفيات.

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