شكرا لقرائتكم خبر عن اليابان تحظر دخول جميع الأجانب حتى نهاية يناير والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - طوكيو – رويترز ذكرت صحيفة «نيكي»، السبت، أن اليابان قررت حظر دخول جميع الوافدين الأجانب بدءاً من 28 ديسمبر / كانون الأول وحتى نهاية يناير / كانون الثاني، وذلك بعد تأكد إصابة قادمين من بريطانيا بسلالة جديدة لفيروس «كورونا».

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