شكرا لقرائتكم خبر عن تركيا تقوض جهود السلام في ليبيا بـ«خطاب حرب» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - صعّدت الزيارة غير المعلنة، التي أداها السبت إلى العاصمة الليبية طرابلس، وزير الدفاع التركي خلوصي آكار المخاوف من خطة تركية لإجهاض مساعي الحل السياسي للأزمة، وأسهمت تصريحاته التحريضية على الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، في زيادة التوتر المسلح في البلاد.

ويرافق آكار رئيس الأركان يشار غولر وقادة في الجيش، ولم يعلن عن الزيارة مسبقاً، وبررت سلطات أنقرة بأنها لتفقد «وحدات تركية» في ليبيا. وقالت أوساط متابعة: إن الوزير التركي يحمل «خطاب حرب»، وأن زيارته تعمل على تصعيد محاولات أنقرة لإجهاض المساعي الدولية لإحلال السلام في ليبيا، فضلاً عن محاولته حشد أكبر مكاسب سياسية واقتصادية ممكنة لأنقرة على أنقاض البلد العربي الذي يغرق في الفوضى منذ سنوات.

وتأتي الزيارة بعد أن أقر البرلمان التركي تمديد انتشار «القوات التركية» 18 شهراً في ليبيا، كما تزامنت مع تحشيدات للميليشيات الموالية لحكومة «الوفاق» غربي مدينة سرت الساحلية.

وفي تصريح يتضمن تحريضاً على تصعيد التوتر، قال آكار، خلال لقائه رئيس المجلس الاستشاري للدولة خالد المشري، أن أنقرة ستدعم «الوفاق» ضد أي تحرك للجيش الليبي بقيادة حفتر.

وكشفت مصادر ليبية أن الوزير التركي غيّر وجهته بصورة مفاجئة من قاعدة «الوطية» إلى مطار معيتيقة، في آخر لحظة.

وتأتي الزيارة المفاجئة بعد أن دعا حفتر قوات الجيش إلى طرد القوات التركية من ليبيا؛ لإنهاء الحرب في بلاده. وأكد حفتر في كلمته بمناسبة الاحتفال بالذكرى التاسعة والستين لاستقلال ليبيا الخميس، إنه «لا قيمة للاستقلال ولا معنى للحرية ولا أمن ولا سلام وأقدام الجيش التركي تدنس أرضنا الطاهرة»، كما أكد أنه «لا خيار أمام العدو المحتل إلا أن يغادر سلماً وطوعاً أو بقوة السلاح». وأضاف: إن «تركيا مستمرة في التحشيد للحرب».