شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا تتسلم أولى جرعات لقاح «فايزر» ضد كورونا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تسلمت فرنسا، السبت، الجرعات الأولى من لقاح «فايزر- بيونتيك» ضد فيروس كورونا المستجد؛ حيث جرى تخزينها في الصيدلية المركزية بضواحي العاصمة باريس.

وستشرع فرنسا في تطعيم كبار السن الأحد، ضمن مرحلة أولى تسعى من خلالها إلى تقليل أعداد الوفيات المسجلة ضمن هذه الفئة من المجتمع، حيث توفي أكثر من 62 ألف شخص جلهم من كبار السن بعد إصابتهم بفيروس كورونا.

وقالت إليزابيث بوفيه رئيسة لجنة التلقيح التقنية في السلطة الصحية، إن لقاح «فايزر- بيونتيك» أثبت فاعلية كبيرة في منع تطور فيروس كورونا.

وكانت السلطة الصحية العليا في فرنسا، اعتبرت أن اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجدّ «فايزر - بيونتيك» يمكن أن يستخدم لدى الأشخاص البالغين 16 عاماً وما فوق على الرغم من غياب المعلومات حول تأثير هذا اللقاح على نقل الفيروس، على حد قولها.

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