شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تعلن توقيف متطرفين بحوزتهم «أسلحة وذخائر» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت «الداخلية» الكويتية، السبت، ضبط حدثين وشخص آخر بالغ، من أصحاب الفكر المتطرف، بحوزتهم أسلحة وذخائر غير مرخصة.

وقالت الوزارة في بيان، إنه في إطار التعاون بين الأجهزة الأمنية المختصة، وبعد البحث والتحري، تم ضبط أحد المتهمين الذي أقر أنه تم التعارف إلى شخص من خلال أحد برامج التواصل الاجتماعي، وحصلت بينهما نقاشات وحوارات، تبين أنهما يحملان نفس الفكر المتطرف.

وأضاف البيان «بعد إجراء المزيد من التحريات وتكثيف عمليات البحث والتحري وجمع المعلومات، تم ضبط شخصين آخرين، أحدهما حدث، يحملان نفس الفكر المتطرف، وبعد أخذ الإذن القانوني اللازم، تم تفتيش منزليهما، وعثر على أسلحة وذخائر غير مرخصة، وشعارات وأجهزة تصوير».

وتابع البيان «بمواجهتما بما نسب إليهما، أقرا واعترفا بحيازتهما الأسلحة والذخائر، حيث تم إحالة المتهمين والمضبوطات إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما». (وام)