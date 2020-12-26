شكرا لقرائتكم خبر عن الإقلاع عن التدخين عبر «التطبيب عن بُعد» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: رانيا الغزاوي

كشف مركز أبوظبي للصحة العامة، عن 3 تحديات تؤثر في تقديم خدمات الإقلاع عن التدخين للمجتمع بإمارة أبوظبي، في ظل الحاجة إلى خفض عدد المدخنين، كونه السبب الرئيسي في سرطان الرئة، أهمها: قلة العيادات المتخصصة في هذه الخدمة، وعدم توجه المدخنين لهذه الخدمة؛ بسبب اعتقادهم بأن تعاطي التبغ هو أقل من كُلفة العلاج، إضافة إلى عدم إدراج هذه الخدمات في منظومة التأمين الصحي الشامل لغير حاملي بطاقة «ثقة».

وأكد المركز أنه يعمل ضمن خططه، على دعم خدمات الإقلاع عن التدخين في الإمارة؛ عبر إدراج هذه الخدمات، ضمن برنامج التطبيب عن بُعد، خصوصاً في ظل وجود فيروس كورونا؛ حيث أثبتت الدراسات العلمية أن الإقلاع عن التدخين يقلل من مخاطر الإصابة بفيروس كورونا والمضاعفات المترتبة على الإصابة، كما أن التوقف عن التدخين لمدة 4 أسابيع على الأقل قد يمنع تدهور أعراض الجهاز التنفسي، وقد يسهم الجمع بين خدمات الهاتف والتطبيب عن بُعد، في تحسين استخدام العلاج الدوائي والاستشارة والالتزام والرضا، إضافة إلى أن فاعلية خدمات التدخين المقدمة عبر التطبيب عن بُعد لا تقل أهمية عن الزيارات العلاجية، فيما أثبتت الدراسات أن استخدام الهاتف يعد أقل كُلفة من التطبيب عن بُعد ومع ذلك فإن مرضى التطبيب عن بُعد يقومون بتشجيع أفراد أسرتهم وأصدقائهم على استخدام هذه الخدمة، وهم أكثر من غيرهم في التزامهم باتباع الخطة العلاجية والأدوية.

ولفت المركز إلى أن الفئة المستهدفة من تقديم خدمة الإقلاع عن التدخين عن بُعد ضمن برنامج التطبيب عن بُعد، تشمل المدخنين بشكل يومي لمدة لا تقل عن 30 يوماً، والأشخاص الذين يعانون الأمراض المزمنة كالسكري وأمراض القلب والضغط، وأمراض الجهاز التنفسي كالربو والانسداد الرئوي المزمن، إضافة إلى المراهقين الذين تراوح أعمارهم ما بين 12 إلى 18 عاماً.

وأشار المركز إلى أن مهامه في تطبيق سياسة منظمة الصحة العالمية للحد من التدخين للعام 2020، تتلخص في: الرصد والتتبع لاستخدام التبغ ومنتجاته، وتقديم المساعدة عبر دعم خدمات الإقلاع عن التدخين، والتحذير والتوعية من مخاطر التدخين، وفيما يتعلق باستراتيجية السيطرة على تعاطي منتجات التبع، اتبع المركز آلية التوعية؛ عبر عمل حلقات نقاشية إلى جانب الحملات والورش التدريبية، وعمل ومراجعة المواد التعليمية، إلى جانب تنظيم ورش عمل للكادر الطبي، وعمل استبيانات دورية محلية؛ لتقييم الوضع.

كما تمت المشاركة في عمل المسوحات الدورية العالمية، ونشر الرسائل التوعوية عبر وسائل الإعلام، ونشر متطلبات الصحة في أبوظبي لخدمات الإقلاع عن التدخين، ومن استراتيجيات السيطرة على تعاطي التبغ رصد استخدامه ومنعه، والتحذير من أضراره.