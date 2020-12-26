شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. كيف تزور دبي بتكلفة قليلة؟ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي : ”الخليج 365”

وثق الممثل العالمي ستيف هارفي ومعه «المؤثر» الشهير وصانع المحتوى نصير ياسين (ناس ديلي) تجربة لزيارة دبي، بتكلفة قليلة، وذلك في مقطع فيديو نشر اليوم السبت.

وذكر ياسين في بداية الفيديو: «سأريكم اليوم كيف يمكن أن تكون (تكلفة زيارة) دبي قليلة». وأضاف أنه سيخوض هذه التجربة مع «أطرف رجل أعرفه، وهو ستيف هارفي». من جهته قال ستيف هارفي: «اليوم نحن في الإمارات، سنتجاوز اليوم الأشياء الغالية، وسنذهب إلى الأشياء قليلة التكلفة».

وشرح نصير ياسين في الفيديو كيف أن المدن الكبيرة يمكن أنك تكون قليلة التكلفة إذا وجدت المكان الصحيح. وخاض هارفي وياسين تجربة متعددة المراحل، إذ تسوقا بعض العطور والملابس مع حساب تكلفة كل منها، إضافة إلى الحجز في فندق خمس نجوم وركوب قارب، كما تناولا الطعام، إضافة إلى شراء بعض الهدايا، ليشرحا خلال الفيديو كيف يمكنك زيارة دبي بتكلفة قليلة مع الاحتفاظ بجمال الرحلة.