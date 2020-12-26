شكرا لقرائتكم خبر عن صحة دبي تبدأ تطعيم موظفي حكومة الإمارة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: إيمان عبدالله آل علي

تبدأ هيئة الصحة في دبي الأحد، في تطعيم موظفي حكومة دبي في الفئات ذات الأولوية، ضد فيروس كورونا باستخدام لقاح "فايزر"، وذلك بعد حصر كافة هيئات ودوائر ومؤسسات حكومة دبي الموظفين العاملين لديها، في فئات محددة، بناء على رسالة رسمية وجهت إليها من قبل هيئة الصحة في دبي الأسبوع الماضي.

وأكدت أن التطعيم الذي سيعطى على جرعتين متباعدتين لا تترتب عليه أية تكلفة مالية، كما أنه ليس إلزامياً

وطالبت "صحة دبي" في رسالة رسمية وجهتها إلى كافة مديري العموم والمدراء التنفيذيين في مؤسسات ودوائر حكومة دبي، بحصر الموظفين العاملين لديها في فئات تضم " كبار المواطنين، وكبار السن من المقيمين، أصحاب الأمراض المزمنة، المنتسبين لخط الدفاع الأول، والوظائف الحيوية" .

وأكدت الهيئة على ضرورة تزويدها بقوائم تضم أسماء الموظفين في الفئات المحددة، على أن تتضمن اسمه ورقمه الوظيفي، ووظيفته، ورقم بطاقة الهوية الوطنية" لإدراجه في جدول التطعيمات.

وحددت الهيئة عدة شروط يجب مراعاتها خلال تحديد الموظفين الذين سيحصلون على اللقاح، تتضمن ضرورة أن يكون ضمن الفئات المحددة، أن لا يكون المرشح للتطعيم من أصحاب الأمراض المناعية، أو سبق إصابته بفيروس كورونا خلال آخر ثلاثة أشهر، أو سبق له أخذ التطعيم ضد كوفيد-19، كذلك أن لا يكون المرشح من الموظفين العاملين عن بعد.

وذكرت الهيئة أن هذه الخطوة تأتي ضمن توجهات حكومة دبي وحرصها على توفير أفضل درجات الأمن الصحي لأفراد المجتمع كافة.