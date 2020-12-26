شكرا لقرائتكم خبر عن محمد تيسير مطر يستخرج كارينه عضوية النواب.. ويؤكد: نستهدف خدمة الوطن والمواطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب محمد تيسير مطر، عضو مجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن مجلس النواب يضم كوكبة كبيرة من النواب أصحاب الخبرات وهناك تنوع سياسى فى برلمان 2021، والجميع يهدف لخدمة المواطن المصري.

وأشار إلى أن جميع أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين يعملون بروح الفريق الواحد وتحت شعار "سياسة بمفهوم جديدة، لافتا إلى أن التنسيقية دائما لديها هدف وأن هدفهم فى الفترة القادمة أن يقدموا برلمانا بمفهوم جديد.

وقال محمد تيسير مطر، على هامش استخراج كارنية عضوية مجلس النواب اليوم السبت، إن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لديها أجندة تشريعية كبيرة ستتقدم بها خلال الفصل التشريعى الثانى للبرلمان، بجانب انه سيتم فتح جميع الملفات وتقديم حلول لها وبخاصة ملفات التعليم والصحة والبطالة، وسوف يؤدى كل نائب دوره على أكمل وجه لدعم الدولة المصرية.

وأضاف أن المجلس الحالى يضم نوابا من مختلف الأحزاب السياسية التى ستعمل على اثراء الحياة السياسية وخدمة المجتمع، موجها رسالة شكر وتقدير للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسى لإتاحة الفرصة للشباب للتمثيل تحت قبة البرلمان، مؤكدا أن جميع الشباب يقفون صفا واحد خلف القيادة السياسية.

كما وجه مطر تحية شكر وتقدير لأهالى دائرته قائلا: "مهما قلت مش هقدر أوفهم حقهم وإن شاء الله أكون عند حسن ظنهم وتلبية كافة احتياجاتهم خلال الفترة المقبلة.

كما وجه الشكر والتقدير للمستشار محمود فوزى أمين عام مجلس النواب على حسن استقبال أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين قائلا: "حاجة روعة".

نواب تنسيقية شباب الأحزاب تحت قبة البرلمان

النائب محمد تيسير مطر يتفقد قاعة مجلس النواب

نواب تنسيقية شباب الأحزاب

نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

النواب الجدد

محمد تيسير مطر يتسلم كارنية عضوية مجلس النواب

النواب الجدد

أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

النائب محمد تيسير والنائب أحمد رمزى

لحظة تسلم الكارنية