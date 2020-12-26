شكرا لقرائتكم خبر عن الوفد: البرلمان الأوروبى أغمض عينيه عن فساد أردوغان وانتهاكه حقوق الإنسان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استنكر الدكتور ياسر الهضيبى، عضو مجلس الشيوخ، ونائب رئيس حزب الوفد تعمد البرلمان الأوروبى والمتحدثين باسم حقوق الإنسان فى العالم، الصمت عن فساد نظام الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، وانتهاكاته لحقوق الإنسان فى السجون التركية وغيرها من الملفات التى أضرت بالشعب التركى هناك.

وقال الهضيبى فى بيان له اليوم، إن البرلمان الأوروبى تعمد أن يغمض عينيه عن فساد "أردوغان" ونظامه وانتهاكه الصارخ والواضح لحقوق الإنسان، خاصة فى السجون التركية، بحسب ما تردد عن لسان حزبى "الشعب الجمهورى والسعادة" عن تعرض المسجونين لانتهاكات عنيفة من قبل النظام فى السجون هناك.

وأكد عضو مجلس الشيوخ أن تركيا تتصدر قوائم انتهاك حقوق الإنسان بأفعال إجرامية عنيفة، تصل إلى حد التفتيش العارى وتعذيب الطلاب وإجبار الطالبات على خلع ملابسهن أمام المسؤولين فى السجون، وهو ما يُعد أفعالًا مهينة فى حق البشرية تستوجب التحرك الدولى لوقفها، لكن البرلمان الأوروبى ومنظمات حقوق الإنسان الدولية المدفوعة للهجوم على مصر تغفل تمامًا وعن عمد ممارسات وأفعال النظام التركي.

وأبدى نائب رئيس الوفد رفضه الشديد التربص بمصر لصالح أهداف وغايات خبيثة، والإصرار على تجاهل الممارسات الطائشة من قبل النظام التركى، والذى امتد إلى حد تقويض قدرة المجتمع المدنى والقضاء ووسائل الإعلام على أداء مهامهم فى الانتخابات التركية .