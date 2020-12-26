شكرا لقرائتكم خبر عن أكاذيب قطر وتركيا.. تقرير يفضح فيديو نشرته منصة مشبوهة ضد مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت صفحة إرهابية تابعة لقناة الجزيرة، على موقع التواصل الاجتماعي تحمل اسم "ميدان" ، فيديو بعنوان أوراق القاهرة الضائعة، والذى يروج لفكرة فقدان مصر لثقلها الإقيلمي، في عهد الرئيس الرئيس السيسي، وهو ما حمل الكثير من المغالطات والأكاذيب التي اعتادت شاشات الإخوان الإرهابية ترويجها ضد الدولة المصرية.

وكشف تقرير أن الفيديو الذى يتم الترويج له، اعتادت القنوات المعادية للدولة المصرية اللعب عليها، وهي التنويه إلى الفصل بين مصر الوطن، وبين نظام الحكم، بالمعني الذى يتم في سياقه تجاهل الدولة الوطنية المصرية، وعناصر قوتها الشاملة، لصالح مفاهيم ضيقة ، وأيضا الإيحاء للمطلع على التقرير المصور بتبعية مصر، لدول الخليج، هذا بالإضافة إلى فكرة استبدال الوجوه والشعار هذه المرة، وإيحاءا فقط نجد أن المتحدث في التقرير المصور للوهلة الأولى ليس قناة الجزيرة أو رصد أو عربي 21 ، بل أن هذه الأبواق بعد أن احترقت وصار أداؤها مكشوفا للجميع، لاسيما مع الحدث أيضا عن المصالحة الخليجية، وهو ما استدعى الدوحة تغيير لهجتها باتجاه القاهرة ، لكن هذا لم يحدث كما هو واضح .

التقرير أوضح أن صفحة "ميدان" معرفة عبر صفحتها بمنصة سياسية شبابية ، تابعة للجزيرة القطرية بالفعل، لكن التكنيك مختلف، كما حدث في التقرير المصور، وهو استخدامه بشكل كبير ضد الدولة المصرية بحبكة مقنعة وربط شيطاني، لأحداث الوقيعة بينها وبين حلفائها الإمارات وفرنسا، من جهة، وتأليب الرأي العام ضد أداء الحكومة والرئيس ومؤسسات الدولة من جهة أخرى، إلى جانب محاولة إحداث الوقيعة بين الأزهر ومؤسسة الرئاسة، من خلال فكرة حرب الرموز، بين شيخ الأزهر صاحب المكانة الروحية، وبين الرئيس السيسي، وهي أدوات حرب الجيل الرابع، لتشويه الرموز.