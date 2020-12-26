شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمد تيسير مطر: التعليم والصحة والبطالة على أجندة تنسيقية شباب الأحزاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب محمد تيسير مطر عضو مجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن مجلس النواب فى الفصل التشريعى الثانى (2021 – 2026) يضم كوكبة كبيرة من النواب أصحاب الخبرات وهناك تنوع أيدولوجية والجميع يهدف لخدمة المواطن المصرى، مشيرًا إلى أن جميع أعضاء التنسيقية يعملون بروح الفريق الواحد وتحت شعار "سياسة بمفهوم جديدة".

وقال مطر، فى تصريحات صحفية له على هامش استخراج نواب تنسيقية شباب الأحزاب كارنيهات العضوية عن الفصل التشريعى الثانى لمجلس النواب (2021 – 2026)، خلال حفل الاستقبال الذى تنظمه الأمانة العامة اليوم السبت، بقيادة المستشار محمود فوزى، إن شباب التنسيقية دائما لديها هدف وأن هدفهم فى الفترة القادمة أن يقدموا برلمانا بمفهوم جديد.

وقال محمد تيسير مطر، إن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لديها أجندة تشريعية كبيرة ستتقدم بها خلال الفصل التشريعى الثانى، بجانب أنه سبتم فتح جميع الملفات وتقديم حلول لها وبخاصة ملفات التعليم والصحة والبطالة، وسوف يؤدى كل نائب دوره على أكمل وجه لدعم الدولة المصرية.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن المجلس الحالى يضم نوابا من مختلف الأحزاب السياسية التى ستعمل على إثراء الحياة السياسية وخدمة المجتمع .

ووجه النائب محمد تيسير مطر، رسالة شكر وتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي لإتاحة الفرصة للشباب للتمثيل تحت قبة البرلمان، مؤكدا أن جميع الشباب يقفون صفا واحد خلف القيادة السياسية .

كما وجه مطر تحية شكر وتقدير لاهالى دائرته قائلا: "مهما قلت مش هقدر أوفهم حقهم وإن شاء الله أكون عند حسن ظنهم وتلبية كافة احتياجتهم خلال الفترة المقبلة ".

من جانبها قالت مى كرم عضو مجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن هناك لجان داخل التنسيقية تنظر لكافة قضايا الدولة وتناقشها بالإضافة إلى أن كل نائب فى التنسيقية لدية أجندة خاصة فى تخصصه بالإضافة إلى القضايا التى نهتم بها فى التنسيقية، لافتة أن التنسيقية من أول فتح باب الترشح للانتخابات وبدء الدعاية وهى تتواجد بين الناس وتتواصل معها وذهبنا إلى المناطق الحدودية وعقدنا لقاءات هناك مع الأهالى ونستمع إلى شكاوى المواطنين وأحلامهم فلدينا قاعدة معلوماتية لكافة مشاكل المحافظات وأكدت مى كرم، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى داعم للمرأة المصرية وهو ما جعل تمثيلنا والشباب كبير داخل البرلمان مؤكدة أننا سنؤدى دورنا على أكمل وجه فى البرلمان كان المستشار محمود فوزى أمين عام مجلس النواب، قد استقبل ظهر اليوم نواب شباب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وذلك بعد وصولهم لمقر البرلمان لاستخراج كارنيهات العضوية.