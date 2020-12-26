شكرا لقرائتكم خبر عن النائب أحمد فتحى: وصولنا للمجالس النيابية مسئولية كبيرة وتبنى قضايا المواطن والان مع تفاصيل الخبر

وأضاف فتحى: "أننا أمام تحملنا كبيرة، والمواطن دائما ينتظر ما يقدمه النواب على أرض الواقع، لذا سيكون هناك اهتمام بالقضايا التى تمس المواطنين".

جاء ذلك فى تصريحات صحفية له على هامش استخراج نواب تنسيقية شباب الأحزاب كارنيهات العضوية عن الفصل التشريعى الثانى لمجلس النواب (2021 – 2026)، خلال حفل الاستقبال الذى تنظمه الأمانة العامة اليوم السبت، بقيادة المستشار محمود فوزي.

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أحمد فتحى، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن تمثيل التنسيقية فى البرلمان بغرفتيه (مجلس النواب – مجلس الشيوخ) يضع مسئولية كبيرة على عاتقنا، مضيفا: "نسعى لنكون على قدر هذه المسؤولية".

وحرص المستشار محمود فوزى أمين عام مجلس النواب على اصطحاب نواب تنسيقية شباب الأحزاب السياسية عن الفصل التشريعى الثانى 2021 - 2026، وذلك لتفقد مقر القاعة الرئيسية للمجلس التى تشهد المناقشات العامة، والمتحف وأروقة المجلس التي تشهد تاريخ الحياة النيابية.

وحرص نواب التنسيقية على الحضور بشكل جماعى لاستخراج كارنيه المجلس، وذلك بعدما تقدموا بطلب إلى أمانة مجلس النواب بقيادة المستشار محمود فوزى، والتى رأت عدم وجود مانع من حضورهم بشكل جماعى وإنهاء إجراءات استخراج الكارنيهات، لاسيما وأنهم نواب عن قائمة من أجل مصر نواب القائمة الذين قاموا باستخراج الكارنيهات خلال الأيام الماضية.

ويأتى ذلك وسط استعدادات وإجراءات احترازية مشددة تقوم بها الأمانة العامة للبرلمان برئاسة المستشار محمود فوزى، وذلك لمواجهة فيروس كورونا

ويذكر أن 230 نائبا من إجمالى 284 نائبا ممثلين عن القوائم الأربعة لقطاع القاهرة والصعيد والدلتا والجيزة انهو إجراءات استخراج كارنيهات عضوية مجلس النواب، حيث أنهى فى اليوم الأول 75 نائبا عن قائمة القاهرة ووسط الدلتا أوراقهم واستلام أوراق العضوية من إجمالى 100 نائب، واليوم الثانى أنهى 90 نائبا عن قائمة الجيزة والصعيد أوراق عضويتهم فى البرلمان من إجمالى 100 نائب، واليوم الثالث والأخير المخصص لنواب قائمتى وسط وشمال الدلتا أنهى 65 نائبا أوراقهم من إجمالى 85 نائبا .

و توافد الخميس الماضى نواب القائمة الوطنية عن شرق وغرب الدلتا لمقر البرلمان لاستلام كارنيهات العضوية وتضم القائمة 84 نائبا حضر بعضهم فى اليوم الثالث لاستلام كارنيهات العضوية

أما فيما يخص النواب بنظام الفردى فيبدأ حفل استقبالهم انطلاقا من يوم الأحد 27ديسمبر 2020، حيث سيتم استقبال نواب 5 محافظات وهى (القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، مرسى مطروح.) بإجمالى عدد 90 نائبا، أما يوم الاثنين 28 ديسمبر فسيتم تنظيم حفل الاستقبال 10 محافظات هى: (بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، الشرقية، الدقهلية، دمياط، الغربية، المنوفية، البحيرة، كفر الشيخ) بإجمالى عدد 108 نواب.

ويوم الثلاثاء 29 ديسمبر، سيتم استقبال نواب (12) محافظة هي: (الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الوادى الجديد، البحر الأحمر، شمال و جنوب سيناء ) بإجمالى عدد 86 نائبا.