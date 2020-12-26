شكرا لقرائتكم خبر عن النائب طارق الخولى: وصول شباب التنسيقية لمجلس النواب بداية لتحقيق طموحاتهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب طارق الخولى عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن وصول 28 نائبا يمثلون تنسيقية شباب الأحزاب إلى مجلس النواب، يعد بمثابة بداية جديدة لتحويل طموحاتهم وأفكارهم وبرامجهم لواقع عملى.

جاء ذلك فى تصريحات صحفية له على هامش استخراج نواب تنسيقية شباب الأحزاب كارنيهات العضوية عن الفصل التشريعى الثانى لمجلس النواب (2021 – 2026)، خلال حفل الاستقبال الذى تنظمه الأمانة العامة اليوم السبت، بقيادة المستشار محمود فوزي.

وأضاف الخولى، أن معالجة التحديات التى تواجه المجتمع سياسيا واقتصاديا واجتماعيا على رأس أجندة تنسيقية شباب الأحزاب، قائلًا: "الشباب مهموم بقضايا وطنه ويواجه التحديات التى يتعرض لها ".

يشار إلى أن المستشار محمود فوزى أمين عام مجلس النواب، حرص على اصطحاب نواب تنسيقية شباب الأحزاب السياسية عن الفصل التشريعى الثانى 2021 - 2026، وذلك لتفقد مقر القاعة الرئيسية للمجلس التى تشهد المناقشات العامة، والمتحف وأروقة المجلس التى تشهد تاريخ الحياة النيابية.