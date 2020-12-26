شكرا لقرائتكم خبر عن عضو تنسيقية الأحزاب: الشباب ليس ديكورا ولدينا شعور بالمسئولية تحت القبة والان مع تفاصيل الخبر

واعتبرت عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن التنوع السياسى الذى يشهده المجلس الجديد إنما يعبر عن مصر الحديثة وعن برلمان بمفهوم جديد.

وتابعت عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن وصولها للبرلمان ممثلة للشباب هو مسئولية وتكليف وتشريف أيضا مضيفة: "الشباب سيكونوا على قدر التحدى".

وأضافت على، أن الشباب لن يكونوا "ديكورا" تحت قبة المجلس وإنما سيكون لهم دور حقيقى فى الحياة النيابية، مشيرة إلى أن تمثيل الشباب تحت قبة مجلس 2021 كيف وليس كم فقط ويمثلون كافة الاحزاب والاتجاهات السياسية.

جاء ذلك فى تصريحات لها على هامش استخراج نواب تنسيقية شباب الأحزاب، كارنيه العضوية للفصل التشريعى الثانى لمجلس النواب (2021-2026) خلال حفل الاستقبال الذى نظمته الأمانة العامة بقيادة المستشار محمود فوزى.

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة غادة، على عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن تمكين الشباب تحول إلى أفعال وليس مجرد أقوال فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وحرص نواب التنسيقية على الحضور بشكل جماعى لاستخراج كارنيه المجلس، وذلك بعدما تقدموا بطلب إلى أمانة مجلس النواب بقيادة المستشار محمود فوزى، والتى رأت عدم وجود مانع من حضورهم بشكل جماعى وإنهاء إجراءات استخراج الكارنيهات، لاسيما وأنهم نواب عن قائمة من أجل مصر نواب القائمة الذين قاموا باستخراج الكارنيهات خلال الأيام الماضية.

ويأتى ذلك وسط استعدادات وإجراءات احترازية مشددة تقوم بها الأمانة العامة للبرلمان برئاسة المستشار محمود فوزى، وذلك لمواجهة فيروس كورونا

ويذكر أن 230 نائبا من إجمالى 284 نائبا ممثلين عن القوائم الأربعة لقطاع القاهرة والصعيد والدلتا والجيزة انهو إجراءات استخراج كارنيهات عضوية مجلس النواب، حيث أنهى فى اليوم الأول 75 نائبا عن قائمة القاهرة ووسط الدلتا أوراقهم واستلام أوراق العضوية من إجمالى 100 نائب، واليوم الثانى أنهى 90 نائبا عن قائمة الجيزة والصعيد أوراق عضويتهم فى البرلمان من إجمالى 100 نائب، واليوم الثالث والأخير المخصص لنواب قائمتى وسط وشمال الدلتا أنهى 65 نائبا أوراقهم من إجمالى 85 نائبا .

و توافد الخميس الماضى نواب القائمة الوطنية عن شرق وغرب الدلتا لمقر البرلمان لاستلام كارنيهات العضوية وتضم القائمة 84 نائبا حضر بعضهم فى اليوم الثالث لاستلام كارنيهات العضوية

أما فيما يخص النواب بنظام الفردى فيبدأ حفل استقبالهم انطلاقا من يوم الأحد 27ديسمبر 2020، حيث سيتم استقبال نواب 5 محافظات وهى (القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، مرسى مطروح.) بإجمالى عدد 90 نائبا، أما يوم الاثنين 28 ديسمبر فسيتم تنظيم حفل الاستقبال 10 محافظات هى: (بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، الشرقية، الدقهلية، دمياط، الغربية، المنوفية، البحيرة، كفر الشيخ) بإجمالى عدد 108 نواب.

ويوم الثلاثاء 29 ديسمبر، سيتم استقبال نواب (12) محافظة هي: (الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الوادى الجديد، البحر الأحمر، شمال و جنوب سيناء ) بإجمالى عدد 86 نائبا.