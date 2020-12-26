القوى العاملة ببني سويف تحرر محضرا ضد رئيس شركة رفض صرف مستحقات العمال

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف- حمدي سليمان:

حررت مديرية القوى العاملة ببني سويف محضرا ضد رئيس مجلس إدارة إحدى شركات الطوب الطفلي، لعدم صرفه المستحقات المالية للعمال منذ شهر مايو الماضي.

كان 130 عاملاً من عمال الشركة تقدموا بشكوى جماعية لمكتب العمل، يتضررون فيها من تأخر صرف مستحقاتهم المالية منذ شهر مايو الماضي، ومطالبين أيضاً بتشغيل المصنع التابع للشركة.

وعقب اتباع الإجراءات المقررة، أرسل مكتب العمل استدعاء لرئيس مجلس الإدارة مرتين الأولى في أغسطس، والثاني في سبتمبر ، ولم يحضر ، وبناء عليه جرى تحرير محضر ضده و إحالة شكوى العمال إلى المحكمة العمالية المختصة.