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مأساة في ولاية أمريكية.. مقتل عائلة عشية عيد الميلاد

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محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

أعلنت السلطات في ولاية أركنساس الأمريكية يوم الجمعة، العثور على عدد من الضحايا يعتقد أنهم من عائلة واحدة عشية عيد الميلاد.

ووفق شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، عُثِر على عدة أفراد مقتولين حوالي الساعة الخامسة صباح أمس الجمعة، في مقاطعة آرك بمدينة أتكينز باركنساس.

وقال متحدث باسم مكتب عمدة المدينة للصحفيين، إن المأساة ضربت المقاطعة في عيد الميلاد، وتم إرسال رجال الشرطة إلى مقر إقامة الأسرة بسبب جريمة قتل محتملة، وعند وصولهم لاحظوا وجود خمسة قتلى يبدو أنهم من نفس العائلة.

وفتحت السلطات تحقيقا لمعرفة أسباب الجريمة.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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