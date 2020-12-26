الجزائر: وفاة طفلة سقطت في حفرة للصّرف الصّحي

توفيت، مساء أمس الخميس 24 ديسمبر الطفلة إكرام، التي لا تتعدى من العمر ثلاث سنوات بمنطقة أشير الأثرية ببلدية كاف لخضر جنوب شرقي ولاية المدية بالجزائر، إثر سقوطها في إحدى حفر الصرف الصحية التقليدية.

وقد تم نقل الضحية بعد الحادثة إلى المؤسسة الإستفائية لعين بوسيف وسط صدمة كبيرة لسكّان المنطقة، وفق ما نقلته صحيفة الخبر الجزائرية.

وقد أثارت حادثة وفاة إكرام تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، فيما سارعت السلطات المحلية ممثلة في رئيس بلدية كاف لخضر ورئيس دائرة عين بوسيف وقائد كتيبة الدرك الوطني ورئيس أمن دائرة عين بوسيف الذين تنقلوا إلى المنطقة لمواساة العائلة .