الجيش النمساوي يتلقى 10 آلاف جُرعة من لقاح كورونا

تسلمت القوات المسلحة النمساوية اليوم 10 آلاف جرعة من لقاح كورونا الجديد (فايزر – بيونتك)، حيث تتولى توزيعه على الولايات المختلفة استعداد لبدء التطعيم العام غدا الأحد في النمسا بالتزامن مع جميع دول الاتحاد الاوروبي.
حرارة من 70 إلى 80 درجة تحت الصفر، ثم تحديد حصة كل ولاية وتسليمه الى السلطات المحلية بها .
وقالت وزيرة الدفاع النمساوية كلوديا تانر - في تصريح صحفي اليوم السبت - إن القوات المسلحة تتولى إعادة تعبئة اللقاح وتخزينه عن درجة
وأضافت الوزيرة أن اللقاح الجديد حصل على موافقة كل من السلطات المحلية والجهات الصحية الرسمية .
وأشارت إلى أن الجيش النمساوي - كان ولا يزال - يلعب دورا رئيسيا
وكانت وزيرة الدفاع عقدت اجتماعا تحضيريا - في وقت سابق - مع حكام الولايات الكبري، وفي مقدمتهم ميخائيل لودفيج حاكم العاصمة فيينا ويوهانا ميكل لايتل حاكم ولاية النمسا السفلي لتنسيق الجهود فى توزيع اللقاح.
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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