درجة الحرارة في الرياض 8 وفي عرر صفر.. تعرف على حالة الطقس بالسعودية غدًا

أثارت درجة الحرارة في الرياض اهتمام السعوديين، بعد انخفاضها منذ الساعات الأولى من اليوم السبت، بجانب التقلبات الجوية التي تعرضت لها بعض مناطق المملكة، وتحذيرات من حالة جوية نادرة تصيب الطقس الليلة وتستمر لصباح الأحد، الأمر الذي تسبب في زيادة معدلات البحث عليها خلال الساعات القليلة الماضية، مما جعلها تتصدر مؤشرات البحث جوجل بالمملكة العربية السعودية.

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وصرح عضو لجنة تسميات، وخبير الأرصاد عبدالعزيز الحصيني عن درجة الحرارة التي تم تسجيلها في عدة مدن فجر اليوم بالتزامن مع استمرار تراجع درجة الحرارة في بداية الحالة الممطرة، قائلًا:"أجواء من باردة إلى باردة جدًا فجر اليوم السبت على الشمالية والوسطى والشرقية".

درجة الحرارة في الرياض

وأوضح أن العاصمة الرياض سجلت اليوم الصغرى 8 درجات، وتستمر ليوم غد، بينما سجلت الصغري بعرعر اليوم "صفر"، لتزداد غدًا وتصبح "4".

درجات الحرارة في الرياض غدًا الأحد

• درجة الحرارة العظمى المتوقعة في الرياض: °19

• درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في الرياض: °8

وأضاف الحصيني في تصريحات إعلامية أن بداية الحالة الممطرة بدأت من اليوم السبت، بين المدينة وتبوك ثم منطقة حائل فمنطقة مكة ثم تتوسع الحالة ليوم الأحد بمنطقة المدينة ثم شمال الشرقية فالكويت فالجوف.

درجة الحرارة في الرياض يوم الأثنين

أما يوم الاثنين، لفت خبير الأرصاد أن الحالة الممطرة ستتوسع لتشمل الشمالية ويوم الثلاثاء ستشمل شمال الرياض، ثم تشهد حالة ارتدادية على الرياض

والشرقية بنهاية الأسبوع.

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد بالمملكة العربية السعودية توقع في تقريره عن حالة الطقس اليوم، هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مسبوقة برياح سطحية على مناطق "حائل، تبوك، المدينة المنورة، مكة المكرمة"، و استمرار الانخفاض في درجات الحرارة المصحوبة برياح نشطة على مناطق الشمالية والوسطي والشرقية كذلك على منطقة نجران.

وأوضح أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 14-40كم / ساعة وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الأجزاء الجنوبية، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة من 15-40كم / ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

بينما يبقى الطقس باردًا في شمال المملكة وباردًا نسبيًا في المناطق الشرقية والوسطى بينما يكون أدفأ على سواحل البحر الأحمر ومناطق تهامة عسير وجازان والباحة وفي الحجاز.