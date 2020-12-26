غدًا.. عُمان تبدأ حملة للتطعيم بلقاح فايزر المُضاد لكورونا

تبدأ سلطنة عمان رسميًا، غدًا الأحد، حملة وطنية للتطعيم بلقاح (فايزر بيونتيك) المُضاد لفيروس كورونا المستجد.



ذكرت وكالة الأنباء العمانية اليوم السبت، أن المرحلة الأولى من التطعيم تستهدف الفئات الأكثر عُرضة للإصابة بالمرض ومنها العاملون في الخطوط الأمامية والمصابون بالأمراض المزمنة وكبار السن.



وكانت الدفعة الأولى من لقاح "فايزر

بيونتيك" المُضاد لفيروسقد وصلت أول أمس إلى السلطنة عبر مطار مسقط الدولي، ووضعت وزارة الصحة إستراتيجية للتطعيم تغطي 60 % من السكان تُقسم على عدة مراحل، ستغطي المرحلة الأولى 20 % من النسبة المستهدفة بسببمحدودية التوريد في الفترة الحالية.



يُذكر أنه لا توجد صيغة قانونية لجعل اللقاح إجباريًا وسيكون أخذه بدافع من قناعة الأفراد في المجتمع مدعومًا بالتوعية وحفز الشعور بالمسؤولية والواجب الوطني.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.