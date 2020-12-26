السنغال تُسجل 154 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة السنغالية، اليوم السبت، تسجيل 154 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد؛ ليصل إجمالي الإصابات في السنغال منذ الثاني من مارس الماضي وحتى الآن إلى 18 ألفًا و369 حالة.



ذكرت الوزارة - بحسب الإذاعة السنغالية - أنه بعد إجراء 1549 فحصًا تم تسجيل 154 إصابة مؤكدة بالفيروس، مشيرة إلى ارتفاع حالات

إلى 16 ألفًا و785 حالة.. بينما وصلت حالات الوفاة إلى 387 حالة؛ بعد تسجيل 6 حالات جديدة.

وقد أعلنت وزارة الصحة السنغالية الجمعة تسجيل 169 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 18 ألفًا و369 حالة.



وقال بيان للوزارة بثته الإذاعة السنغالية إنه تم تسجيل 43 حالة شفاء جديدة ليرتفع إجمالي حالات التعافي إلى 16 ألفا و785 شخصا.

وفي سياق متصل تبقى القارة الافريقية عموما أقل تأثرا بفيروس كورونا المستجد مقارنة مع قارتي أوروبا وآسيا.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.