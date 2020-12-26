العراق يُسجل 836 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم السبت، تسجيل ٨٣٦ إصابة جديدة بفيروس كورونا.
وذكرت الصحة العراقية - في بيان نقلته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية، أن عدد حالات الشفاء بلغت 1390 حالة، وتم تسجيل 12 حالة وفاة".
وقد أعلنت وزارة الصحة العراقية الجمعة تسجيل 1347 إصابة جديدةبفيروس "كورونا"؛ ليرتفع إجمالي عدد المصابين بالجائحة منذ بدء انتشارها في العراق إلى 572600 حالة.
وأشارت الوزارة - في بيان أوردته قناة (السومرية) الإخبارية - إلى أنه تم تسجيل 23 حالة وفاة جديدة؛ ليصبح المجموع
وأوضح البيان أنه تم تسجيل 1930 حالة شفاء جديدة من الفيروس؛ ليرتفع عدد المتعافين من الوباء إلى 503897 حالة.
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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