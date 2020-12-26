اليابان تُسجل 3877 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت السُلطات اليابانية اليوم السبت أنه تم تسجيل 3877 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، و47 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس.



وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أنه بذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 219 ألفا و142 حالة، فيما

بلغت حصيلة3247 حالة.



وقال مسئولون بوزارة الصحة اليابانية إن هناك 654 شخصا ممن أصيبوا بالفيروس حالتهم خطرة.

ودخلت اليابان الجمعة قائمة الدول التي أعلنت عن تسجيل إصابات بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا التي تم اكتشافها في بريطانيا مؤخرا

في أراضيها.

وأكدت وزارة الصحة اليابانية رصد خمس إصابات بالفيروس المتحور، مشيرة إلى أن جميع المصابين تحت سن الـ70 وعادوا من المملكة المتحدة، ولم تظهر أي

أعراض لدى أربعة منهم.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.