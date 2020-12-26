ليبيا تتعاقد على شراء 2.8 مليون جُرعة لقاح مُضاد لكورونا

أعلن المركز الليبي لمكافحة الأمراض تعاقد بلاده على شراء 2.8 مليون جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا.



وقال مدير المركز بدر الدين النجار، في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الليبية من البيضاء اليوم السبت - “تعاقدنا مع منظمة الصحة العالمية، على شراء مليوني و800 ألف جرعة من لقاح كورونا، بقيمة 42 مليون دينار (حوالي 9.4

ملايين دولار أمريكي)”، مشيرا إلى أن التعاقد مع منظمة الصحة العالمية جاء لتسهيل حصول ليبيا على لقاح مرخص ومعتمد من المنظمة.



وأوضح أن بلاده لم تستقر على شركة إنتاج لقاحات معينة حتى الآن، مرجحًا التعاقد لاحقا مع شركة “أسترازينيكا” البريطانية، لسهولة تخزين اللقاح

الخاص بها.



من جانبه، قال سليمان أبو سريويل، رئيس اللجنة الاستشارية العليا للتطعيمات في ليبيا، إن تعاقد البلاد مع الصحة العالمية لشراء اللقاح، لضمان أنه مرخص وحتى تتحمل المنظمة مسؤولية سلامة أي لقاح يأتي من خلالها.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.