الرئيس اليمني يؤكد خطورة المشروع البحثي على اليمن

صرح الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، مؤكداً أن المشروع البحثي يشكل خطرًا على اليمنيين من صعدة إلى المهرة.

وأشار إلى أنه على ثقة كاملة من دعم السعودية للاقتصاد اليمني، وأنه "لابد من العمل لتخفيف معاناة المواطن، سواء تلك الناتجة من الوضع الاقتصادي، أو جراء مواجهته للانقلاب الحوثي وتضحيات الشعب من أجل استعادة الدولة". وفقاً

لـ الغد.

وأضاف في تصريحات، عقب أداء الحكومة اليمنية الجديد اليمين الدستورية، "سنستمر في مواجهة المشروع الانقلابي الحوثي المدعوم من إيران حتى نجبره على السلام، وعودة الدولة ومؤسساتها".

ودعا الرئيس اليمني لعقد أول اجتماع عاجل للحكومة في عدن، مؤكدًا ضرورة توحيد الجهود والعمل

تحت راية الدولة ومؤسساتها الدستورية.

وقال “نريد عدن عاصمة للجميع، ومن يثبت جدارته في إدارة الوزارة فأهلاً به وسيكون محل احترام الشعب والقيادة، ومن أساء فيها سيتم محاسبته وتغييره”.

وأدت الحكومة اليمنية الجديدة، برئاسة معين عبدالملك، السبت، اليمين الدستورية أمام الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، في مقر إقامته بالعاصمة السعودية الرياض.

وأمر هادي الأسبوع الماضي بتشكيل حكومة جديدة مؤلفة من 24 حقيبة، مناصفة بين الشمال والجنوب، يحتفظ عبدالملك بالرئاسة فيها.