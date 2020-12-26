كتبت أسماء لمنور في السبت 26 ديسمبر 2020 04:14 مساءً - منذ ساعة واحدة الحكومة اليمنية الجديدة تؤدي اليمين الدستورية أدت الحكومة اليمنية الجديدة برئاسة معين عبد الملك اليمين الدستورية أمام الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، في مقر إقامته بالعاصمة السعودية الرياض. وأمر هادي الأسبوع الماضي بتشكيل حكومة جديدة مؤلفة من 24 حقيبة، مناصفة بين الشمال والجنوب.

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