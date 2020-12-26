حريق في مستشفى مخصص لمرضى كورونا في مصر… سقوط قتلى وجرحى

كتبت أسماء لمنور في السبت 26 ديسمبر 2020 04:14 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 26 - ديسمبر - 2020 1:41 مساءً

شب حريق في مستشفى يعالج مصابي كورونا في محافظة القليوبية المصرية، اليوم السبت، ما أدى إلى مقتل 7 أشخاص.

وفي التفاصيل، شهد مستشفى الأمل بمدينة العبور في محافظة القليوبية، والمخصص لاستقبال مصابي الفيروس المستجد، في الساعات الأولى من صباح اليوم، حريقا شب في قسم العناية المركزة جراء ماس كهربائي، ما أسفر عن مقتل 7 أشخاص وإصابة 5 آخرين.

وتلقى مدير أمن القليوبية، اللواء فخر الدين العربي، إخطارا من مدير الحماية المدنية في المنطقة، بحسب ما نقلت وسائل إعلام محلية، يفيد تلقيه بلاغا بنشوب حريق بالرعاية المركزة لمستشفى الأمل بالعبور.

وهرعت سيارات الإطفاء إلى مكان الحريق، وتم إجلاء المرضى، إلا أن 7 أشخاص توفوا نتيجة الاختناق، في حين أصيب 5 آخرون.

يشار إلى أنه في 12 كانون الاول الجاري شهدت القليوبية في نفس اليوم 3 حرائق متفرقة، طالت شركة ومخزنا وسيارة للمحروقات، وذلك بحسب “العربية”.