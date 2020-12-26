“الشرطة تستعمل السلاح لتوقيف شاب عشريني “عرض عناصرها لتهديد بالسلاح الأبيض

أفادت السلطات الأمنية، أن موظف شرطة يعمل بولاية أمن العيون، قد أشهر يوم أمس الجمعة، سلاحه الوظيفي دون اللجوء لاستعماله، وذلك في تدخل أمني لتوقيف شخص يبلغ من العمر 23 سنة، والذي كان في حالة اندفاع قوية وعرّض سلامة المواطنين وعناصر الشرطة لتهديد جدي وخطير بواسطة السلاح الأبيض.

ووفقا للمصدر ذاته، فإن دورية للشرطة كانت قد تدخلت من أجل توقيف المشتبه به الذي كان يتبادل العنف مع شخص آخر بالشارع العام بحي “القسم” بمدينة العيون، غير أنه أبدى مقاومة عنيفة باستعمال السلاح الأبيض، وهو ما اضطر مقدم الشرطة لإشهار سلاحه الوظيفي بشكل احترازي لتفادي الخطر الناجم عنه، وذلك قبل أن يسفر هذا التدخل الأمني عن توقيف المعني بالأمر وحجز السكين المستخدم في الاعتداء.

وقد تم إخضاع المشتبه فيه للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، فيما لازالت الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف المشتبه فيه الثاني المتورط في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.