تقرير: تسجيل 85 شكاية تتعلق بالتعذيب في المغرب في 2019

أفاد التقرير السنوي للنيابة العامة حول تنفيذ السياسة الجنائية برسم سنة 2019، أنه تم خلالها تسجيل 85 شكلية تتعلق بالتعذيب، تم حفظ غالبيتها.

وجاء في التقرير الذي اطلع عليه “اليوم 24″، أنه تم خلال سنة 2019 “تسجيل ومعالجة 85 شكاية تتعلق بالتعذيب والعنف الممارس من طرف موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم”.

واضاف مبينا أن القرارات الصادرة في حق هذه القضايا قضت بالحفظ في 69 شكاية تقرر فيها الحفظ ل”انعدام الإثبات، ولاسيما عدم ثبوت حدوث أي عنف”.

وأكد التقرير أن شكاية واحدة تقرر فيها متابعة موظف بإدارة السجون، من أجل العنف أثناء قيامه بمهامه ضد أحد الأشخاص طبقا للفصل 231 من القانون الجنائي.

كما أبرز المصدر ذاته أن 15 شكاية مازالت في طور البحث بما نسبته 17,64 بالمائة من مجموع القضايا.