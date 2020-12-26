المحلل السياسي محمد الشرقاوي يعلن تعرضه للتهديد عبر مكالمات هاتفية بسبب مواقفه

قال المحلل السياسي، والأكاديمي المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية، محمد الشرقاوي، إنه تعرض لتهديدات مباشرة عبر مكالمات من أحد الأرقام الهاتفية المسجلة بالمغرب، مع اتهامه بالعمالة وبأنه من “خصوم المغرب”، معلنا نيته اللجوء إلى القضاء لمحاكمة مهاجميه.
وإلى جانب حضوره الإعلامي الكبير بتحليلاته للأحداث في عدد من القنوات الأجنبية والعربية، يشتغل محمد الشرقاوي، باحثا في مركز الجزيرة للدراسات، وأستاذا لتسوية النزاعات في جامعة جورج ميسون في واشنطن، كما شغل سابقا عضوية لجنة الخبراء في الأمم المتحدة.
وأكد الشقاوي في تدوينة على حسابه في فيسبوك، اليوم السبت، أن الأسابيع الماضية شهدت ظهور “مجموعة أشخاص متخصصين، إما كُلّفُوا أو كَلَّفُوا أنفسم مهمّة الاغتيال المعنوي لمحمد الشرقاوي. فوصل تهجّمهم عليّ شخصيا، وليس مجرد أفكاري، إلى حد التهديد المباشر عبر مكالمات هاتفية أحتفظ بها، وتزيد في الخشية على سلامتي”.
وقال الشرقاوي “من أحدث حلقات التهجم عليّ مكالمات هاتفية ونصوص مكتوبة بتعبيرات نابية أستحي من نشرها تقديرا لمتابعي هذه الصفحة وبقية القراء. من هؤلاء شخص يسمي نفسه “أبو الجماهير”، مبينا أنه يتصل من رقم هاتفي في المغرب.
وأضاف “لم يتوقف هؤلاء عند حد التشكيك في وطنيتي ومواطنتي، بل عمدوا إلى تلفيق التهم ب”نصب العداء” وأني من “خصوم” المغرب، و”العمالة” لجهات معينة وغيرها من تجليات القذف والتشهير بإسمي وسمعتي”.
وشدد الشرقاوي على أن “المسألة لم تعد تتحمّل التجاهل، بل تستدعي تسجيل دعاوى القذف والتشهير Libel and Defamation أمام المحاكم المغربية والأمريكية ليفصل القضاء بيني وبين هؤلاء الأشخاص المعروفين بهوياتهم ومكان إقامتهم”.
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