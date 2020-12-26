وفاة العلامة الشيخ محمد الجردي متأثرا بمضاعفات فيروس كورونا بطنجة

توفي، صباح اليوم السبت، العلامة الشيخ محمد الجردي السعيدي، متأثرا بمضاعفات فيروس كورونا.
الشيخ السعيدي، 80 سنةً، لفظ أنفاسه في الساعات الأولى من صباح اليوم، بمستشفى دوق دو طوفار بطنجة، متأثرا بمضاعفات فيروس كورونا.
وولد العلامة الفقيه الأصولي أبو عبد الرحمان محمد السعيدي الجردي سنة1361هـ الموافق 1940م، بقبيلة أنجرة بمدشر يسمى الجردة إقليم تطوان سابقا، كما كان يدرس بمعظم مدارس التعليم العتيق بطنجة، وكان خطيبا في مسجد بمنطقة “بنديبان”، وله متتبعين في أنحاء المغرب.
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