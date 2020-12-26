شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة السعودية تسجل 163 إصابة بكورونا وتعافي 189 والان مع التفاصيل

السبت 26 ديسمبر 2020 أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم السبت تسجيل 163 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصبح الإجمالي 362066 حالة .

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 189 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 353004 حالة . وأكدت "الصحة" تسجيل 8حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6176 حالة وفاة. وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2886 والحالات الحرجة 383 حالة.

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