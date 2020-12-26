شكرا لقرائتكم خبر عن باكستان تسجل 469 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت باكستان ارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا ، حيث بلغت 469482 حالة، بعد تسجيل 2260 حالة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية في بيان اليوم ، أنه وفقاً لإحصاءات المركز فقد ارتفعت حصيلة ضحايا الفيروس إلى 9816 حالة ، وذلك بعد تسجيل 63 حالة وفاة جديدة، فيما تماثلت 1531 حالة للشفاء خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية .

وأضاف المركز أنه توجد 39177 حالة نشطة بين المصابين بفيروس كورونا في باكستان .