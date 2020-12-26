فعالية لقاح 'سبوتنيك V' ضد كورونا عند المسنين

أعلن منتجو لقاح "سبوتنيك V" الروسي ضد فيروس كورونا المستجد أن فعاليته في حماية المواطنين المسنين من الوباء تتجاوز 90%، حسب نتائج الاختبارات السريرية.
وأكد حساب "سبوتنيك V" على "تويتر" اليوم السبت أن الاختبارات التي جرت على المتطوعين فوق سن الـ60 عاما أظهرت أن اللقاح "آمن تماما وتزيد فعاليته عن 90% لهذه الفئة العمرية"، مشيرا إلى أن اللقاح نجح في حماية الذين جرى تطعيمهم به في هذه الفئة وغيرها بالكامل من إصابات خطيرة بالفيروس التاجي.
ووافقت وزارة الصحة الروسية في وقت سابق من هذا الشهر على استخدام "سبوتنيك V" وهو أول لقاح ضد الفيروس التاجي على مستوى العالم وطوره مركز "غاماليا" الروسي للبيولوجيا المجهرية، في تطعيم المواطنين المسنين.
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