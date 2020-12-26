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ماكرون يتوجه إلى مقر قضاء العطلات بعد العزل الصحي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 ديسمبر 2020

ماكرون يتوجه إلى مقر قضاء العطلات بعد العزل الصحي

متابعات_ الخليج 365

توجه الرئيس الفرنسي وزوجته بريدجيت إلى المقر الرئاسي بقلعة بريجانسون المطلة على البحر المتوسط، حسبما أعلن المكتب الرئاسي في باريس اليوم السبت.

 

وكان الرئيس الفرنسي "43 عاما" قد أصيب بالفيروس في منتصف الشهر الجاري.

 

وبعد سبعة أيام من العزل، تمكن ماكرون من مغادرة المقر الواقع علن أطراف حدائق فيرساي قبل عيد الميلاد.

 

وكانت فرنسا التي يبلغ تعداد سكانها 67 مليون نسمة قد تضررت بشدة جراء جائحة فيروس . وبحسب السلطات، توفى أكثر من 62 ألف مصاب بكورونا.

 

ولم يتم الإعلان عن المدة التي سوف يقضيها الثنائي في المقر الواقع بين تولون وسان تروبيه.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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