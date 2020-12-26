- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ماكرون يتوجه إلى مقر قضاء العطلات بعد العزل الصحي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 ديسمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
توجه الرئيس الفرنسي وزوجته بريدجيت إلى المقر الرئاسي بقلعة بريجانسون المطلة على البحر المتوسط، حسبما أعلن المكتب الرئاسي في باريس اليوم السبت.
وكان الرئيس الفرنسي "43 عاما" قد أصيب بالفيروس في منتصف الشهر الجاري.
وبعد سبعة أيام من العزل، تمكن ماكرون من مغادرة المقر الواقع علن أطراف حدائق فيرساي قبل عيد الميلاد.
وكانت فرنسا التي يبلغ تعداد سكانها 67 مليون نسمة قد تضررت بشدة جراء جائحة فيروس كورونا. وبحسب السلطات، توفى أكثر من 62 ألف مصاب بكورونا.
ولم يتم الإعلان عن المدة التي سوف يقضيها الثنائي في المقر الواقع بين تولون وسان تروبيه.
كانت هذه تفاصيل خبر ماكرون يتوجه إلى مقر قضاء العطلات بعد العزل الصحي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.