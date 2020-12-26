- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الكويت تعتقل 3 متطرفين بحوزتهم أسلحة وذخائر والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 ديسمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، السبت، اعتقال 3 أشخاص ممن يعتنقون الفكر المتطرف بحوزتهم أسلحة وذخائر غير مرخصة.
وبحسب بيان رسمي لوزارة الداخلية الكويتية على تويتر، فإن اثنين من المعتقلين من الأحداث وأعمارهما (15 و16 عاماً) على التوالي، بينما الثالث شخص بالغ.
وجرى تنفيذ عملية مداهمة منزل المعتقلين بعد تعاون بين الأجهزة الأمنية الكويتية المختصة، موضحة أنه عقب عملية بحث وتحر موسعة تم ضبط أحد المتهمين، والذي أقر بتعارفه على شخص عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي.
واعترف المعتقل نفسه عن مناقشات وحوارات دارت بينهما قبل أن يتبين أنهما يحملان نفس الفكر المتطرف.
ووفقاً للداخلية الكويتية فإنه بمزيد من التحريات وتكثيف عمليات البحث والتحري وجمع المعلومات تم ضبط شخصين آخرين أحدهما حدث ويحملان نفس الفكر المتطرف، وبتفتيش منزلهما تم العثور على أسلحة وذخائر غير مرخصة وشعارات وأجهزة تصوير.
كانت هذه تفاصيل خبر الكويت تعتقل 3 متطرفين بحوزتهم أسلحة وذخائر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.