الكويت تعتقل 3 متطرفين بحوزتهم أسلحة وذخائر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، السبت، اعتقال 3 أشخاص ممن يعتنقون الفكر المتطرف بحوزتهم أسلحة وذخائر غير مرخصة.



وبحسب بيان رسمي لوزارة الداخلية الكويتية على تويتر، فإن اثنين من المعتقلين من الأحداث وأعمارهما (15 و16 عاماً) على التوالي، بينما الثالث شخص بالغ.

وجرى تنفيذ عملية مداهمة منزل المعتقلين بعد تعاون بين الأجهزة الأمنية الكويتية المختصة، موضحة أنه عقب عملية بحث وتحر موسعة تم ضبط أحد المتهمين، والذي أقر بتعارفه على شخص عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي.

واعترف المعتقل نفسه عن مناقشات وحوارات دارت بينهما قبل أن يتبين أنهما يحملان نفس الفكر المتطرف.

ووفقاً للداخلية الكويتية فإنه بمزيد من التحريات وتكثيف عمليات البحث والتحري وجمع المعلومات تم ضبط شخصين آخرين أحدهما حدث ويحملان نفس الفكر المتطرف، وبتفتيش منزلهما تم العثور على أسلحة وذخائر غير مرخصة وشعارات وأجهزة تصوير.