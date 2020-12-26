شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تحبط هجوماً إرهابياً في القوقاز والان مع التفاصيل
وقال الأمن الفيدرالي في بيان: إن أعضاء المجموعة كانوا يخططون لتفجير عبوة قرب مبنى إداري تابع لقوات الأمن، ثمّ شنّ هجوم مسلح ضد موظفي وزارة الداخلية في محج قلعة عاصمة الجمهورية غير المستقرة أمنياً، مؤكداً أنه عثر على أسلحة نارية وأسلحة بيضاء وكمية كبيرة من الذخيرة وجهاز متفجر في مخبأ. ولفت البيان إلى أن الأجهزة الأمنية ضبطت هواتف محمولة تحتوي على مراسلات مع منسقي الهجوم الموجودين في الخارج، موضحاً أن 4 من أعضاء خلية تنظيم الدولة الإسلامية الإرهابي الدولي قد أوقفوا.
تأتي هذه التوقيفات بعد هجوم قوات الأمن في جمهورية الشيشان المجاورة في 17 ديسمبر الجاري قتل خلاله اثنان من المهاجمين.
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