قتلى وجرحى في انفجارات تهز كابول

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وهزت أعمال عنف مشابهة كابل وعدة ولايات أفغانية أخرى في الشهور الأخيرة، شملت تفجيرات وضربات صاروخية وعمليات قتل محددة الأهداف، وتبنى تنظيم داعش بعض الهجمات، فيما تتبنى حركة طالبان هجمات أخرى مشابهة تستهدف القوات الأمنية الأفغانية. وتعرض عدة صحفيين وسياسيين وناشطين حقوقيين لهجمات مع ازدياد العنف في أفغانستان على الرغم من محادثات السلام بين الحكومة وطالبان.
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