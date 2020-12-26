شكرا لقرائتكم خبر عن قتلى وجرحى في انفجارات تهز كابول والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - قتل شرطيان أفغانيان وأصيب مدني اليوم (السبت) في انفجار قنبلة في سيارتهما وسط العاصمة الأفغانية كابول، كما أصيب عنصري أمن في انفجارين مشابهين في كابل. وقال المتحدث باسم الشرطة فردوس فرامارز: إن الإنفجارات الثلاثة استهدفت الشرطة في كابل أحدها لم يسفر عن أي ضحايا ووقع في غرب كابل.

وهزت أعمال عنف مشابهة كابل وعدة ولايات أفغانية أخرى في الشهور الأخيرة، شملت تفجيرات وضربات صاروخية وعمليات قتل محددة الأهداف، وتبنى تنظيم داعش بعض الهجمات، فيما تتبنى حركة طالبان هجمات أخرى مشابهة تستهدف القوات الأمنية الأفغانية. وتعرض عدة صحفيين وسياسيين وناشطين حقوقيين لهجمات مع ازدياد العنف في أفغانستان على الرغم من محادثات السلام بين الحكومة وطالبان.