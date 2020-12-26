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قتلى وجرحى في انفجارات تهز كابول

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جدة - خالد شويل - قتل شرطيان أفغانيان وأصيب مدني اليوم (السبت) في انفجار قنبلة في سيارتهما وسط العاصمة الأفغانية كابول، كما أصيب عنصري أمن في انفجارين مشابهين في كابل. وقال المتحدث باسم الشرطة فردوس فرامارز: إن الإنفجارات الثلاثة استهدفت الشرطة في كابل أحدها لم يسفر عن أي ضحايا ووقع في غرب كابل.

وهزت أعمال عنف مشابهة كابل وعدة ولايات أفغانية أخرى في الشهور الأخيرة، شملت تفجيرات وضربات صاروخية وعمليات قتل محددة الأهداف، وتبنى تنظيم داعش بعض الهجمات، فيما تتبنى حركة طالبان هجمات أخرى مشابهة تستهدف القوات الأمنية الأفغانية. وتعرض عدة صحفيين وسياسيين وناشطين حقوقيين لهجمات مع ازدياد العنف في أفغانستان على الرغم من محادثات السلام بين الحكومة وطالبان.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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MO Nasa

MO Nasa

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