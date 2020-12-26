شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة اليمنية تؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس هادي والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - أدى أعضاء الحكومة اليمنية الجديدة اليوم (السبت) في الرياض أمام الرئيس عبد ربه منصور هادي اليمين الدستورية في إطار الترتيبات النهائية للعودة إلى اليمن.
وقال مصدر حكومي لـ«الخليج 365»، إن رئيس الحكومة وأعضاءها أدوا اليمين الدستورية، مؤكداً أن الحكومة لا يهمها أين تؤدي اليمين ولكن الأهم هو كيف يمكن خدمة المواطن وإنهاء الأزمات التي تعصف به وتوحيد الصف الوطني في مواجهة التحديات الكبيرة.
وتوقعت مصادر مطلعة أن تعود الحكومة إلى عدن خلال الأسبوع الحالي بعد استكمال الترتيبات الأمنية اللازمة لذلك.
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