شكرا لقرائتكم خبر عن النائب أحمد زيدان: تمكين الشباب تحول لأفعال لا أقوال وسنقوم بدورنا التشريعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب أحمد زيدان، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن تمثيل الشباب بالمجالس النيابية يعنى دعم حقيقى وتمكين لهم، وليس مجرد كلام مرسل وإنما تحرك عملي.

جاء ذلك فى تصريحات صحفية له على هامش استخراج نواب تنسيقية شباب الأحزاب كارنيهات العضوية عن الفصل التشريعى الثانى لمجلس النواب (2021 – 2026)، خلال حفل الاستقبال الذى تنظمه الأمانة العامة اليوم السبت، بقيادة المستشار محمود فوزي.

وأضاف زيدان، أن التمثيل القوى لشباب التنسيقية فى المجالس النيابية على تنوعهم السياسى والأيدلوجى، يضعهم أمام مسئولية كبيرة، فضلا عن وصولهم إلى مواقع تنفيذية من خلال 6 نواب للمحافظين، مضيفًا: "سنكون بصدد تجربة مهمة فى ملفى التشريع والرقابة، وحريصون على الأداء فيها بشكل قوى بما يحقق المصلحة العليا للوطن".

يشار إلى حرص المستشار محمود فوزى أمين عام مجلس النواب على اصطحاب نواب تنسيقية شباب الأحزاب السياسة عن الفصل التشريعى الثانى 2021 - 2026، وذلك لتفقد مقر القاعة الرئيسة للمجلس التى تشهد المناقشات العامة، والمتحف وأروقة المجلس التى تشهد تاريخ الحياة النيابية.

وحرص نواب التنسيقية على الحضور بشكل جماعى لاستخراج كارنيه المجلس، وذلك بعدما تقدموا بطلب إلى أمانة مجلس النواب بقيادة المستشار محمود فوزى، والتى رأت عدم وجود مانع من حضورهم بشكل جماعى وإنهاء إجراءات استخراج الكارنيهات، لاسيما وأنهم نواب عن قائمة من أجل مصر نواب القائمة الذين قاموا باستخراج الكارنيهات خلال الأيام الماضية.

ويأتى ذلك وسط استعدادات وإجراءات احترازية مشددة تقوم بها الأمانة العامة للبرلمان برئاسة المستشار محمود فوزى، وذلك لمواجهة فيروس كورونا.

ويذكر أن 230 نائبا من إجمالى 284 نائبا ممثلين عن القوائم الأربعة لقطاع القاهرة والصعيد والدلتا والجيزة انهو إجراءات استخراج كارنيهات عضوية مجلس النواب، حيث أنهى فى اليوم الأول 75 نائبا عن قائمة القاهرة ووسط الدلتا أوراقهم واستلام أوراق العضوية من إجمالى 100 نائب، واليوم الثانى أنهى 90 نائبا عن قائمة الجيزة والصعيد أوراق عضويتهم فى البرلمان من إجمالى 100 نائب، واليوم الثالث والأخير المخصص لنواب قائمتى وسط وشمال الدلتا أنهى 65 نائبا أوراقهم من إجمالى 85 نائبا .

و توافد الخميس الماضى نواب القائمة الوطنية عن شرق وغرب الدلتا لمقر البرلمان لاستلام كارنيهات العضوية وتضم القائمة 84 نائبا حضر بعضهم فى اليوم الثالث لاستلام كارنيهات العضوية

أما فيما يخص النواب بنظام الفردى فيبدأ حفل استقبالهم انطلاقا من يوم الأحد 27ديسمبر 2020، حيث سيتم استقبال نواب 5 محافظات وهى (القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، مرسى مطروح.) بإجمالى عدد 90 نائبا، أما يوم الاثنين 28 ديسمبر فسيتم تنظيم حفل الاستقبال 10 محافظات هى: (بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، الشرقية، الدقهلية، دمياط، الغربية، المنوفية، البحيرة، كفر الشيخ) بإجمالى عدد 108 نواب.

ويوم الثلاثاء 29 ديسمبر، سيتم استقبال نواب (12) محافظة هي: (الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الوادى الجديد، البحر الأحمر، شمال وجنوب سيناء ) بإجمالى عدد 86 نائبا.