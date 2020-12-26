شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحفيين" تعتمد اليوم نتيجة القيد لجدول تحت التمرين للمؤجلين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعتمد مجلس نقابة الصحفيين برئاسة النقيب ضياء رشوان، نتيجة القيد لجدول تحت التمرين من المؤجلين التى عقدت 1، 2 ديسمبر الجارى، وذلك خلال الاجتماع الذى يعقده مساء اليوم السبت.

يذكر أن لجنة القيد بنقابة الصحفيين برئاسة خالد ميرى، قد عقدت جلستها لجدول تحت التمرين من المؤجلين 1، 2 ديسمبر الجارى ، وكانت لجنة القيد قد فتحت من قبل باب التقدم للمؤجلين من لجنة تحت التمرين بداية من الأحد الموافق 27 سبتمبر الماضى حتى 11 أكتوبر 2020 لاستكمال الأوراق، والتى تشمل خطاب جهة العمل وبرنت التأمينات وذلك تمهيدا لانعقاد اللجنة.

وأكد خالد ميرى وكيل النقابة، أن اللجنة ستبحث فور انتهاء لجنة المؤجلين فتح باب التقديم للجنة الجديدة تحت التمرين، وأن اللجنة تدرس أن تتضمن المقابلة التى ستجريها مع المتقدمين الجدد للجنة تحت التمرين اسئلة تحريرية بالاضافة للاسئلة الشفوية المعتادة، وذلك استكمالا لعملها بضمان الشفافية الكاملة فى اختيار المتقدمين للانضمام الى النقابة.