شكرا لقرائتكم خبر عن 35 مرشحا يتقدمون بأوراقهم لعضوية مجلس نقابتى محامى سوهاج والأقصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم ما يقرب من 35 مرشحا، بأوراق ترشحهم لعضوية مجلس نقابتى محامى سوهاج والأقصر فى انتخابات النقابات الفرعية للمحامين التى تجرى فى 7 فبراير، كما تقدم 15 مرشحا بأوراق ترشحهم لعضوية مجلس نقابة محامى قنا.

و تقدم 4 مرشحين بأوراق ترشحهم للجنة المشرفة على انتخابات مجالس النقابات الفرعية للمحامين، لعضوية مجلس نقابة شمال سيناء و4 لجنوب سيناء و7 لنقابة محامى دمياط و18 للبحر الأحمر و18 لبنى سويف و3 لأسوان و1 للوادى الجديد و5 لجنوب أسيوط.

بدأت اللجنة المشرفة على انتخابات مجالس النقابات الفرعية للمحامين، صباح اليوم السبت تلقى أوراق المترشحين لمعقد النقيب أو العضوية أو الشباب .

وكانت اللجنة المشرفة على انتخابات مجالس النقابات الفرعية للمحامين، قررت من قبل أن تتولى إعداد ورقة إبداء الرأى وتكون الأسماء للمترشحين بالحروف الأبجدية ولا محل لأسبقية التقديم وأنه تنفيذا لقرار مجلس النقابة بالدعوة لإجراء انتخابات النقابات الفرعية قررت اللجنة المشكلة للإشراف على الانتخابات أن يتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية الخاص بإجراء الانتخابات النظر فى تقرير مجالس النقابات الفرعية وملاحظات مراقب الحسابات على الحساب الختامى للنقابة ونشر الميزانية للنقابات الفرعية.

وأشارت اللجنة إلى تكليف الأمين العام بإخطار النقابات الفرعية بنشر الميزانيات قبل موعد الانتخابات بخمسة عشر يوما على الأقل، مؤكدة أن موعد إجراء الانتخابات للمرحلة الأولى يوم الأحد 7/2/2021 بدلا من 6/2/2021 .