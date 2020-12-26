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شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة: الصين تخفض سن المسؤولية الجنائية عن الجرائم إلى 12 عاماً والان مع التفاصيل
السبت 26 ديسمبر 2020
قالت صحيفة تشاينا ديلي الصينية إن البلاد خفضت سن المسؤولية الجنائية عن الجرائم "الجسيمة" مثل القتل أو التسبب في إصابة تفضي إلى الموت أو إحداث إعاقات شديدة باستخدام وسائل فائقة الوحشية ليصبح 12 عاما.
ووافقت على التعديل اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب اليوم السبت بعد قراءة ثالثة وسيسري اعتبارا من أول مارس. وقالت الصحيفة المدعومة من الدولة إن التعديل ينطبق على الأطفال بين سن 12 و14 عاما.
ويمكن أن تكون هناك مسؤولية جنائية للأطفال بين سن 14 و16 عاما في الصين إذا ارتكبوا عمدا جرائم عنف خطيرة مثل القتل والاغتصاب. وسن المسؤولية الجنائية بالنسبة لمعظم الجرائم الأخرى هو 16 عاما.
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