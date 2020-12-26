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شكرا لقرائتكم خبر عن اوروبا تتسلم اولى جرعات لقاح كورونا وفرنسا تسجل اول اصابة بالسلالة الجديدة والان مع التفاصيل
السبت 26 ديسمبر 2020
تسلم الاتحاد الأوروبي، اليوم السبت، اولى جرعات لقاح "فايزر-بايونتيك" ضد فيروس كورونا المستجد(كوفيد-19) عشية بدء حملات التطعيم، في وقت أُجبرت دول عدة في التكتل على فرض تدابير إغلاق جرّاء ظهور سلالة جديدة من كورونا.
واعلنت وزارة الصحة الفرنسية، تسجيل أول إصابة بطفرة فيروس كورونا التي ظهرت مؤخرا في بريطانيا لدى مواطن فرنسي عاد في 19 ديسمبر من بريطانيا إلى مدينة تور وسط البلاد ويخضع الآن للحجر الصحي.
واوضحت الوزارة في بيان لها، أنّ المصاب مواطن فرنسي يقيم في بريطانيا ولم تظهر عليه أعراض الإصابة بفيروس كورونا.
وأودى فيروس كورونا المستجد بحياة أكثر من 1,7 مليون شخص ولا يزال يتفشى في معظم أنحاء العالم، لكن إطلاق حملات التطعيم مؤخرا عزز الآمال بأن تخف وطأة كوفيد في العام 2021.
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