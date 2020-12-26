كوريا الجنوبية تناقش تشديد قواعد التباعد الاجتماعي بسبب كورونا

السبت 26 ديسمبر 2020

قال مسؤولون إن كوريا الجنوبية تعتزم بحث تشديد قواعد التباعد الاجتماعي مطلع الأسبوع، حيث فشلت القواعد المطبقة حاليا في الحد من زيادة الإصابات، التي سجلت رقما قياسيا جديدا اليوم.



وسجلت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها 1241 حالة إصابة جديدة بالفيروس خلال آخر 24 ساعة، حتى منتصف ليلة أمس الخميس، وهو أعلى عدد إصابات يومية في البلاد.

وسجلت كوريا الجنوبية إصابات يومية قياسية على مدى الأسابيع الماضية بلغت ألف حالة في المتوسط، لكن الحكومة قاومت دعوات منادية بفرض المستوى الثالث الأشد من إجراءات العزل العام في العاصمة سيئول ومحيطها، على الأقل خوفا من تأثير ذلك على الاقتصاد، ووصفت ذلك بأنه "ملاذ أخير".

وذكرت السلطات الصحية أن الزيادة الجديدة في عدد حالات الإصابة اليومية يرتبط بانتشار الفيروس في أحد سجون سيئول، لكنها قالت إنها ستجتمع يوم الأحد لاتخاذ قرار بشأن تشديد قواعد التباعد الجسدي إلى المستوى الثالث.

وفرضت السلطات بعض القيود الجديدة هذا الأسبوع وتشمل حظر تجمع أكثر من أربعة أشخاص، وإغلاق منتجعات التزلج والمناطق السياحية، بهدف الحد من انتشار الفيروس خلال عطلة عيد الميلاد والعام الجديد.

وثبتت إصابة 478 سجينا و20 من العاملين في أحد السجون في شرق سيئول، منها 288 إصابة جديدة أمس الخميس.

وكشفت بيانات الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض أن إجمالي الإصابات في البلاد بلغ 54770 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات 773 حالة وفاة.