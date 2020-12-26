شكرا لقرائتكم خبر عن غداً.. سلطنة عمان تبدأ حملة التطعيم ضد فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات: أعلنت سلطنة عمان بدء حملة التطعيم بلقاح “فايزر بيونتيك” المُضاد لفيروس كورونا “كوفيد 19” غدا الأحد، وفقًا لوكالة الأنباء العمانية. وتستهدف المرحلة الأولى للتطعيم الفئات الأكثر عُرضة للإصابة بالمرض، من ضمنها العاملون في الخطوط الأمامية والمصابون بالأمراض المزمنة وكبار السن. يذكر أن أول دفعة من لقاح “فايزر- بيونتيك” المضاد لفيروس كورونا، وصلت قبل يومين عبر مطار مسقط الدولي، وتتضمن 15 ألفا و600 جرعة فيما ستصل حوالي 28 ألف جرعة أخرى لسلطنة عمان بحلول شهر يناير المقبل.

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