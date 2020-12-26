

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، السبت، عن تسجيل أقل عدد من الإصابات اليومية بكورونا منذ أشهر..

وذكرت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، أنه "تم تسجيل ٨٣٦ اصابة جديدة بفيروس كورونا فقط اليوم السبت". وأضافت أن "عدد حالات الشفاء بلغت 1390 حالة، فضلاً عن تسجيل 12 حالة وفاة".

كانت هذه تفاصيل خبر العراق يسجل اقل عدد من الاصابات بكورونا منذ اشهر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.