بايدن يتباهى بقوته.. مهندس الصفقات في مواجهة "كونجرس منقسم"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بات مؤكدا أن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن في موقف لا يحسد عليه؛ حيث يتسلم مقاليد الحكم يناير المقبل بـ"كونجرس" منقسم.

ورغم دفع كثير من الجمهوريين داخل الكونجرس بأن انتخاب الرئيس الجديد كان "تزويراً"، أكد بايدن أن لديه باع في إبرام صفقات وسط بما يمكنه من تجاوز الحالة الحزبية المريرة التي استمرت على مدار الأربعة أعوام الماضية، والمضي قدمًا في أجندته.

وقال بايدن خلال مكالمة هاتفيه شارك فيها عدة كتاب، من بينهم ديفيد ليونهارت من صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية: "قوتي هي أن كل جمهوري بارز يعلم أنني لم أضللهم أبدًا ولو لمرة ولن أحرجهم علانية أبداً".

وطبقًا لصحيفة "نيويورك تايمز"، فإنه عندما كان بايدن نائبًا للرئيس كان لديه مقعد بالصف الأمامي لثمانية أعوام بالكونجرس حين عرقل الجمهوريون كثيرا من قرارات باراك أوباما.

وخلال فترة ولاية أوباما الثانية، تخلى الرئيس الأسبق عن الأمل في تحقيق إنجازات تشريعية واسعة النطاق في ظل أغلبية جمهورية، ليتجه بدلًا من ذلك إلى الإجراءات التنفيذية.

واتبع ترامب نهجًا مماثلًا في معركته مع الديمقراطيين داخل مجلس النواب.

لكن بايدن وفي مكالمته الجماعية أصر على أن مهاراته وتاريخه يمنحوه الفرصة لكسر تلك الحلقة؛ إذ قال إن البلاد في مكان مختلف الآن، وأن الأمريكيين – على سبيل المثال – توصلوا إلى توافق في الآراء أكثر حول تغير المناخ.

وأعرب الرئيس المنتخب عن أمله في عمل مشترك بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي على مواجهة جائحة "كوفيد-19"، واستعادة صحة الاقتصاد بالبلاد التي تعاني خسائر بالوظائف وإغلاق الشركات.

وأقر بوجود حالة ضجر واسع تجاه القيود المفروضة في شتى أنحاء البلاد جراء فيروس كورونا المستجد، خاصة خلال موسم العطلة.

غير أن بايدن عاد ليتحدث عن استعدادات كبيرة بين الأمريكيين لفعل ما يتطلبه الأمر للحد من انتشار الفيروس وإنقاذ الأرواح.

وطبقًا للصحيفة الأمريكية، فإن أمل بايدن سيخضع بالتأكيد للاختبار بمجرد توليه المنصب، حيث أظهرت الاستطلاعات انقسامًا حزبيا في الأساس بشأن قيود الجائحة.

وبغض النظر عن أي الحزبين سيسيطر على مجلس الشيوخ بعد الإعادة بداية يناير/كانون الثاني في جورجيا، سيكون الكونجرس أكثر انقسامًا عن أي وقت في الذاكرة الحية.

وبصفته رئيسًا للولايات المتحدة، سيحتاج بايدن لبناء جسور تواصل مع الديمقراطيين والجمهوريين على حد سواء.