اخبار العالم

اوروبا تتسلم اولى جرعات لقاح كورونا وفرنسا تسجل اول اصابة بالسلالة الجديدة

0 نشر
متابعات_ اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اوروبا تتسلم اولى جرعات لقاح وفرنسا تسجل اول اصابة بالسلالة الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 ديسمبر 2020

اوروبا تتسلم اولى جرعات لقاح كورونا وفرنسا تسجل اول اصابة بالسلالة الجديدة

متابعات_ الخليج 365

تسلم الاتحاد الأوروبي، اليوم السبت، اولى جرعات لقاح "فايزر-بايونتيك" ضد (كوفيد-19) عشية بدء حملات التطعيم، في وقت أُجبرت دول عدة في التكتل على فرض تدابير إغلاق جرّاء ظهور سلالة جديدة من كورونا.

 

واعلنت وزارة الصحة الفرنسية، تسجيل أول إصابة بطفرة فيروس كورونا التي ظهرت مؤخرا في بريطانيا لدى مواطن فرنسي عاد في 19 ديسمبر من بريطانيا إلى مدينة تور وسط البلاد ويخضع الآن للحجر الصحي.

 

واوضحت الوزارة في بيان لها، أنّ المصاب مواطن فرنسي يقيم في بريطانيا ولم تظهر عليه أعراض الإصابة بفيروس كورونا.

 

وأودى فيروس كورونا المستجد بحياة أكثر من 1,7 مليون شخص ولا يزال يتفشى في معظم أنحاء العالم، لكن إطلاق حملات التطعيم مؤخرا عزز الآمال بأن تخف وطأة كوفيد في العام 2021.

كانت هذه تفاصيل خبر اوروبا تتسلم اولى جرعات لقاح كورونا وفرنسا تسجل اول اصابة بالسلالة الجديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا